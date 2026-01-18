Скидки
Чикаго Блэкхоукс – Бостон Брюинз, результат матча 18 января 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Бостон» обыграл на выезде «Чикаго» в НХЛ, у Хуснутдинова гол
Комментарии

В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Грин (Бураковски, Бедард) – 16:14     2:0 Кайзер (Фолиньо) – 18:14     2:1 Макэвой (Линдхольм, Пастрняк) – 21:55     2:2 Лорей (Линдхольм, Заха) – 34:51     2:3 Арвидссон (Заха, Миттельштадт) – 39:14     2:4 Лорей (Минтен, Миттельштадт) – 49:01 (pp)     2:5 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 51:02    

В составе хозяев шайбы забросили Райан Грин и Уайатт Кайзер.

В составе гостей голы записали на свой счёт Чарли Макэвой, Мэйсон Лорей (2), Виктор Арвидссон и российский нападающий Марат Хуснутдинов.

Россияне Илья Михеев («Блэкхоукс») и Никита Задоров («Брюинз») результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Чикаго Блэкхоукс» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 20 января. «Бостон Брюинз» встретится на выезде с «Даллас Старз» 21 января.

