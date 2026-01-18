«Бостон» обыграл на выезде «Чикаго» в НХЛ, у Хуснутдинова гол

В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Райан Грин и Уайатт Кайзер.

В составе гостей голы записали на свой счёт Чарли Макэвой, Мэйсон Лорей (2), Виктор Арвидссон и российский нападающий Марат Хуснутдинов.

Россияне Илья Михеев («Блэкхоукс») и Никита Задоров («Брюинз») результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Чикаго Блэкхоукс» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 20 января. «Бостон Брюинз» встретится на выезде с «Даллас Старз» 21 января.