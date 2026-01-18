«Бостон» обыграл на выезде «Чикаго» в НХЛ, у Хуснутдинова гол
Поделиться
В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Грин (Бураковски, Бедард) – 16:14 2:0 Кайзер (Фолиньо) – 18:14 2:1 Макэвой (Линдхольм, Пастрняк) – 21:55 2:2 Лорей (Линдхольм, Заха) – 34:51 2:3 Арвидссон (Заха, Миттельштадт) – 39:14 2:4 Лорей (Минтен, Миттельштадт) – 49:01 (pp) 2:5 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 51:02
В составе хозяев шайбы забросили Райан Грин и Уайатт Кайзер.
В составе гостей голы записали на свой счёт Чарли Макэвой, Мэйсон Лорей (2), Виктор Арвидссон и российский нападающий Марат Хуснутдинов.
Россияне Илья Михеев («Блэкхоукс») и Никита Задоров («Брюинз») результативными действиями не отметились.
В следующем матче «Чикаго Блэкхоукс» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 20 января. «Бостон Брюинз» встретится на выезде с «Даллас Старз» 21 января.
Комментарии
- 18 января 2026
-
06:51
-
06:44
-
06:32
-
06:21
-
06:16
-
06:02
-
05:55
-
05:51
-
05:45
-
05:42
-
05:22
-
03:55
-
03:45
-
03:36
-
03:18
-
02:31
-
02:10
-
01:58
-
01:32
- 17 января 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:22
-
22:58
-
22:46
-
22:24
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
21:56
-
21:40
-
21:22
-
21:08
-
20:52