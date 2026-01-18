Скидки
Главная Хоккей Новости

Леон Драйзайтль покинет расположение «Эдмонтона» из-за болезни родственника в Германии

«Эдмонтон Ойлерз» на официальном сайте клуба опубликовали сообщение о том, что звёздный нападающий клуба Леон Драйзайтль в ближайшие несколько дней будет отсутствовать в расположении команды из-за болезни родственника в Германии.

«Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль возьмёт краткосрочный отпуск, чтобы навестить больного родственника в Германии. Его возвращение ожидается на следующей неделе.

От имени Леона клуб просит уважать его частную жизнь в этот момент», — сказано в публикации.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Драйзайтля 67 (25+42) очков в 48 матчах. Он выступает за «Эдмонтон» всю свою карьеру в НХЛ. В последних двух сезонах немец вместе с «нефтяниками» доходил до финала Кубка Стэнли, в котором оба раза его команда уступила в серии «Флориде Пантерз».

