Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по необычному показателю. Впереди — Гретцки и Ягр

Звёздный канадский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» и вписал своё имя в историю.

Сидни Кросби принял участие в голе, который помог команде выйти вперёд, в 582-й раз в карьере, обойдя Рона Фрэнсиса и став игроком с третьим показателем в истории НХЛ. Первое и второе места занимают Уэйн Гретцки (742) и Яромир Ягр (644).

Напомним, этот матч в итоге «Питтсбург» проиграл со счётом 3:4 после серии буллитов. В текущем сезоне у Кросби 26 голов и 27 результативных передач в 47 матчах за «Пингвинз».

