Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по необычному показателю. Впереди — Гретцки и Ягр

Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по необычному показателю. Впереди — Гретцки и Ягр
Звёздный канадский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Астон-Риз (Веренски, Гонс) – 02:42     1:1 Клифтон (Новак) – 09:59     2:1 Ракелль (Кросби) – 17:52     2:2 Марченко – 27:32     2:3 Хайнен (Гудбрансон, Замула) – 37:38     3:3 Кросби (Летанг, Малкин) – 58:59     3:4 Койл – 65:00    

Сидни Кросби принял участие в голе, который помог команде выйти вперёд, в 582-й раз в карьере, обойдя Рона Фрэнсиса и став игроком с третьим показателем в истории НХЛ. Первое и второе места занимают Уэйн Гретцки (742) и Яромир Ягр (644).

Напомним, этот матч в итоге «Питтсбург» проиграл со счётом 3:4 после серии буллитов. В текущем сезоне у Кросби 26 голов и 27 результативных передач в 47 матчах за «Пингвинз».

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

