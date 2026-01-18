«В ней комфортно». Капризов — о том, почему носит футболку с изображением Эрикссона Эка

Журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал в социальных сетях о своей беседе со звёздным российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым, в которой обозреватель спросил хоккеиста, почему он упорно продолжает носить футболку с изображением своего одноклубника Йоэля Эрикссона Эка, несмотря на её уже не лучшее состояние.

«В ней комфортно», — приводит Руссо слова россиянина.

Фото: Соцсети Майкла Руссо

Также журналист отметил, что интересный момент заключается в том, что дизайн этой футболки разработали бывшие игроки «Уайлд» Алекс Стэлок и Зак Паризе в 2019 году ещё до приезда Кирилла.

Напомним, вечером 17 января Капризов отметился ассистентским хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ).

Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Капризова 55 (25+30) очков в 49 матчах.