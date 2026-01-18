Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В ней комфортно». Капризов — о том, почему носит футболку с изображением Эрикссона Эка

«В ней комфортно». Капризов — о том, почему носит футболку с изображением Эрикссона Эка
Комментарии

Журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал в социальных сетях о своей беседе со звёздным российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым, в которой обозреватель спросил хоккеиста, почему он упорно продолжает носить футболку с изображением своего одноклубника Йоэля Эрикссона Эка, несмотря на её уже не лучшее состояние.

«В ней комфортно», — приводит Руссо слова россиянина.

Фото: Соцсети Майкла Руссо

Также журналист отметил, что интересный момент заключается в том, что дизайн этой футболки разработали бывшие игроки «Уайлд» Алекс Стэлок и Зак Паризе в 2019 году ещё до приезда Кирилла.

Напомним, вечером 17 января Капризов отметился ассистентским хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ).

Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Капризова 55 (25+30) очков в 49 матчах.

Материалы по теме
«Одна из самых опасных сборных». В Америке думают, каким был бы состав России на Олимпиаду
«Одна из самых опасных сборных». В Америке думают, каким был бы состав России на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android