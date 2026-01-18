Скидки
Свечников — о первой из трёх шайб: я габаритный парень, и должен использовать своё тело

Свечников — о первой из трёх шайб: я габаритный парень, и должен использовать своё тело
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), высказался о первой из этих трёх шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо) – 33:12     0:2 Свечников (Ахо, Уокер) – 34:09     1:2 Майер (Гласс, Хэмилтон) – 44:27 (pp)     1:3 Блейк (Элерс, Миллер) – 48:33     1:4 Свечников (Ахо, Джарвис) – 55:52    

«Я находился в зоне перед воротами и должен был быстро бросить, и лично я считаю, что это был довольно хороший бросок под ловушкой вратаря. Я габаритный парень, и я должен использовать своё тело. Каждый раз когда я использую его, я создаю пространство для моих партнёров по звену», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 25-летнего Свечникова 40 (16+24) очков в 49 матчах. За последние две игры он записал в свой актив четыре гола. Россиянин выступает за «Каролину» всю свою карьеру в НХЛ.

