Свечников — о первой из трёх шайб: я габаритный парень, и должен использовать своё тело

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), высказался о первой из этих трёх шайб.

«Я находился в зоне перед воротами и должен был быстро бросить, и лично я считаю, что это был довольно хороший бросок под ловушкой вратаря. Я габаритный парень, и я должен использовать своё тело. Каждый раз когда я использую его, я создаю пространство для моих партнёров по звену», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 25-летнего Свечникова 40 (16+24) очков в 49 матчах. За последние две игры он записал в свой актив четыре гола. Россиянин выступает за «Каролину» всю свою карьеру в НХЛ.