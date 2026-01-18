Свечников рассказал о взаимодействии с Ахо, ассистировавшим ему в каждой из трёх шайб

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), высказался о взаимодействии с финским партнёром по звену Себастьяном Ахо, который ассистировал ему в каждой из трёх заброшенных шайб.

«Мы играем вместе уже восемь лет, с перерывами, но я чувствую, что у нас отличная «химия». Мы всегда стараемся выкладываться на полную», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 25-летнего Свечникова 40 (16+24) очков в 49 матчах. Россиянин выступает за «Каролину» всю свою карьеру в НХЛ.

28-летний Ахо в текущей регулярке провёл 49 матчей, в которых записал на свой счёт 50 (17+33) очков.