Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников рассказал о взаимодействии с Ахо, ассистировавшим ему в каждой из трёх шайб

Свечников рассказал о взаимодействии с Ахо, ассистировавшим ему в каждой из трёх шайб
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), высказался о взаимодействии с финским партнёром по звену Себастьяном Ахо, который ассистировал ему в каждой из трёх заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо) – 33:12     0:2 Свечников (Ахо, Уокер) – 34:09     1:2 Майер (Гласс, Хэмилтон) – 44:27 (pp)     1:3 Блейк (Элерс, Миллер) – 48:33     1:4 Свечников (Ахо, Джарвис) – 55:52    

«Мы играем вместе уже восемь лет, с перерывами, но я чувствую, что у нас отличная «химия». Мы всегда стараемся выкладываться на полную», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 25-летнего Свечникова 40 (16+24) очков в 49 матчах. Россиянин выступает за «Каролину» всю свою карьеру в НХЛ.

28-летний Ахо в текущей регулярке провёл 49 матчей, в которых записал на свой счёт 50 (17+33) очков.

Материалы по теме
Первый хет-трик Свечникова в регулярке НХЛ за 2 года! Два из трёх голов он забил за минуту
Первый хет-трик Свечникова в регулярке НХЛ за 2 года! Два из трёх голов он забил за минуту
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android