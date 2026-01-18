Свечников рассказал о взаимодействии с Ахо, ассистировавшим ему в каждой из трёх шайб
Поделиться
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), высказался о взаимодействии с финским партнёром по звену Себастьяном Ахо, который ассистировал ему в каждой из трёх заброшенных шайб.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо) – 33:12 0:2 Свечников (Ахо, Уокер) – 34:09 1:2 Майер (Гласс, Хэмилтон) – 44:27 (pp) 1:3 Блейк (Элерс, Миллер) – 48:33 1:4 Свечников (Ахо, Джарвис) – 55:52
«Мы играем вместе уже восемь лет, с перерывами, но я чувствую, что у нас отличная «химия». Мы всегда стараемся выкладываться на полную», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 25-летнего Свечникова 40 (16+24) очков в 49 матчах. Россиянин выступает за «Каролину» всю свою карьеру в НХЛ.
28-летний Ахо в текущей регулярке провёл 49 матчей, в которых записал на свой счёт 50 (17+33) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2026
-
08:42
-
08:36
-
08:22
-
08:08
-
07:54
-
07:39
-
07:25
-
07:16
-
06:51
-
06:44
-
06:32
-
06:21
-
06:16
-
06:02
-
05:55
-
05:51
-
05:45
-
05:42
-
05:22
-
03:55
-
03:45
-
03:36
-
03:18
-
02:31
-
02:10
-
01:58
-
01:32
- 17 января 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:22
-
22:58
-
22:46
-
22:24