Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по числу голов, сравнивающих счёт в 3-м периоде

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сравнял счёт за 1.01 до окончания матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б) и вышел на третье место по числу голов, сравнивающих счёт в третьем периоде в истории лиги.

Таким образом, канадец обошёл Яромира Ягра (107). Возглавляет данный список Уэйн Гретцки (135), а на втором месте находится Марк Мессье (112).

В нынешнем сезоне 38-летний Кросби провёл 47 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами. Всего на счету форварда 1399 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 1740 (651+1089) очков при полезности «+197».