Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по числу голов, сравнивающих счёт в 3-м периоде

Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по числу голов, сравнивающих счёт в 3-м периоде
Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сравнял счёт за 1.01 до окончания матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б) и вышел на третье место по числу голов, сравнивающих счёт в третьем периоде в истории лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Астон-Риз (Веренски, Гонс) – 02:42     1:1 Клифтон (Новак) – 09:59     2:1 Ракелль (Кросби) – 17:52     2:2 Марченко – 27:32     2:3 Хайнен (Гудбрансон, Замула) – 37:38     3:3 Кросби (Летанг, Малкин) – 58:59     3:4 Койл – 65:00    

Таким образом, канадец обошёл Яромира Ягра (107). Возглавляет данный список Уэйн Гретцки (135), а на втором месте находится Марк Мессье (112).

В нынешнем сезоне 38-летний Кросби провёл 47 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами. Всего на счету форварда 1399 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 1740 (651+1089) очков при полезности «+197».

Овечкина не обгонят, Кросби побьёт два рекорда. Главные достижения верности в НХЛ
