«Эдмонтон» всухую разгромил «Ванкувер», у Подколзина — гол
Поделиться
В ночь на 18 января в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали гости со счётом 6:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Лазар, Уолман) – 23:11 0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 26:49 (pp) 0:3 Капанен (Ньюджент-Хопкинс, Эмберсон) – 31:42 0:4 Рословик (Ховард, Савуа) – 34:31 0:5 Капанен (Ньюджент-Хопкинс) – 35:08 0:6 Подколзин – 36:34
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Рословик (дважды), Зак Хайман, Каспери Капанен (дважды) и Василий Подколзин.
Таким образом, «Кэнакс» потерпели 10-е поражение подряд.
В следующем матче «Ванкувер» примет «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 20 января, а «Эдмонтон» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз». Встреча состоится в ночь на 19 января.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2026
-
08:42
-
08:36
-
08:22
-
08:08
-
07:54
-
07:39
-
07:25
-
07:16
-
06:51
-
06:44
-
06:32
-
06:21
-
06:16
-
06:02
-
05:55
-
05:51
-
05:45
-
05:42
-
05:22
-
03:55
-
03:45
-
03:36
-
03:18
-
02:31
-
02:10
-
01:58
-
01:32
- 17 января 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:22
-
22:58
-
22:46
-
22:24