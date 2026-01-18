Скидки
Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 18 января 2026 года, счет 0:6, НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» всухую разгромил «Ванкувер», у Подколзина — гол
Комментарии

В ночь на 18 января в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали гости со счётом 6:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Лазар, Уолман) – 23:11     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 26:49 (pp)     0:3 Капанен (Ньюджент-Хопкинс, Эмберсон) – 31:42     0:4 Рословик (Ховард, Савуа) – 34:31     0:5 Капанен (Ньюджент-Хопкинс) – 35:08     0:6 Подколзин – 36:34    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Рословик (дважды), Зак Хайман, Каспери Капанен (дважды) и Василий Подколзин.

Таким образом, «Кэнакс» потерпели 10-е поражение подряд.

В следующем матче «Ванкувер» примет «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 20 января, а «Эдмонтон» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз». Встреча состоится в ночь на 19 января.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
