«Эдмонтон» всухую разгромил «Ванкувер», у Подколзина — гол

В ночь на 18 января в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали гости со счётом 6:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Рословик (дважды), Зак Хайман, Каспери Капанен (дважды) и Василий Подколзин.

Таким образом, «Кэнакс» потерпели 10-е поражение подряд.

В следующем матче «Ванкувер» примет «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 20 января, а «Эдмонтон» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз». Встреча состоится в ночь на 19 января.