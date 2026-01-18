«Вегас» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Нэшвилл». Дорофеев забил гол

В ночь на 18 января в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 7:2.
В составе «Вегаса» отличились Александер Хольц, Ши Теодор, Павел Дорофеев, Марк Стоун, Коул Рейнхардт, Митчелл Марнер и Киган Колесар. Заброшенные шайбы «Нэшвилла» на свой счёт записали Люк Евангелиста и Филип Форсберг.
Таким образом, «рыцари» одержали седьмую победу подряд.
Российский нападающий Иван Барбашёв и форвард «Предаторз» Фёдор Свечков результативными действиями не отметились.
В следующем матче «Вегас» примет «Филадельфию Флайерз» в ночь на 20 января, а «Нэшвилл» дома сыграет с «Баффало Сэйбрз» в ночь на 21 января.
- 18 января 2026
