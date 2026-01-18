Скидки
Хоккей

Вегас Голден Найтс — Нэшвилл Предаторз, результат матча 18 января 2026 года, счет 7:2, НХЛ 2025/2026

«Вегас» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Нэшвилл». Дорофеев забил гол
В ночь на 18 января в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Йози) – 14:10     1:1 Хольц (Теодор, Рейнхардт) – 37:17     2:1 Теодор (Лозон, Колесар) – 38:22     3:1 Дорофеев (Марнер) – 45:52     4:1 Стоун (Айкел, Уайтклауд) – 48:52     5:1 Рейнхардт (Хольц, Лачински) – 52:26     6:1 Марнер (Смит, Шмид) – 53:16     7:1 Колесар (Гертл, Боуман) – 55:12     7:2 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 59:38 (pp)    

В составе «Вегаса» отличились Александер Хольц, Ши Теодор, Павел Дорофеев, Марк Стоун, Коул Рейнхардт, Митчелл Марнер и Киган Колесар. Заброшенные шайбы «Нэшвилла» на свой счёт записали Люк Евангелиста и Филип Форсберг.

Таким образом, «рыцари» одержали седьмую победу подряд.

Российский нападающий Иван Барбашёв и форвард «Предаторз» Фёдор Свечков результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Вегас» примет «Филадельфию Флайерз» в ночь на 20 января, а «Нэшвилл» дома сыграет с «Баффало Сэйбрз» в ночь на 21 января.

Новости. Хоккей
