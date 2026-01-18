Хет-трик Свечникова в НХЛ, победа Зверева на старте Australian Open. Главное к утру

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз», немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел во второй круг Australian Open, обыграв канадца Габриэля Диалло, «Ювентус» сенсационно проиграл «Кальяри» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

