Хет-трик Свечникова в НХЛ, победа Зверева на старте Australian Open. Главное к утру
Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз», немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел во второй круг Australian Open, обыграв канадца Габриэля Диалло, «Ювентус» сенсационно проиграл «Кальяри» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» выездную победу над «Нью-Джерси» в НХЛ.
- Александр Зверев обыграл Габриэля Диалло в матче первого круга Australian Open — 2026.
- «Ювентус» проиграл «Кальяри» в матче 21-го тура Серии А.
- Россиянка Анна Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026.
- «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в матче 18-го тура Бундеслиги, у Кейна один гол.
- «Арсенал» не смог забить «Ноттингем Форест» и сыграл вничью в матче 22-го тура АПЛ.
- «Миннесота» обыграла «Баффало» в овертайме, Капризов и Тарасенко набрали по два очка.
- Дубль и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию».
- 55 очков Эдвардса не помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио». У Вембаньямы — 39 очков.
- Даяна Ястремская в двух сетах уступила 79-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026.
- 25 сейвов Тарасова помогли «Флориде» обыграть в гостях «Вашингтон», Овечкин без очков.
