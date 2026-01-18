Скидки
17 января главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, теннис, НБА, НХЛ, Australian Open

Хет-трик Свечникова в НХЛ, победа Зверева на старте Australian Open. Главное к утру
Комментарии

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз», немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел во второй круг Australian Open, обыграв канадца Габриэля Диалло, «Ювентус» сенсационно проиграл «Кальяри» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» выездную победу над «Нью-Джерси» в НХЛ.
  2. Александр Зверев обыграл Габриэля Диалло в матче первого круга Australian Open — 2026.
  3. «Ювентус» проиграл «Кальяри» в матче 21-го тура Серии А.
  4. Россиянка Анна Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026.
  5. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в матче 18-го тура Бундеслиги, у Кейна один гол.
  6. «Арсенал» не смог забить «Ноттингем Форест» и сыграл вничью в матче 22-го тура АПЛ.
  7. «Миннесота» обыграла «Баффало» в овертайме, Капризов и Тарасенко набрали по два очка.
  8. Дубль и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию».
  9. 55 очков Эдвардса не помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио». У Вембаньямы — 39 очков.
  10. Даяна Ястремская в двух сетах уступила 79-й ракетке мира на старте Australian Open — 2026.
  11. 25 сейвов Тарасова помогли «Флориде» обыграть в гостях «Вашингтон», Овечкин без очков.

Главные новости дня

Комментарии
Новости. Хоккей
