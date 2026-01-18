Расписание матчей ВХЛ на 18 января 2026 года

Сегодня, 18 января, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 18 января 2026 года (время — московское):

10:00. «Омские Крылья» – «Южный Урал»;

11:00. «Горняк-УГМК» – «Ростов»;

11:00. «Челмет» – «Буран»;

13:00. ХК «Норильск» – «Кристалл»

13:00. «Барс» – «Нефтяник»;

17:00. «Рязань-ВДВ» – СКА-ВМФ;

17:00. АКМ – «Динамо» СПб.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.