«Анахайм» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в овертайме, у Кузьменко — передача
В ночь на 18 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Мактавиш (Целльвегер, Строум) – 06:11 1:1 Кемпе (Фиала, Кузьменко) – 25:39 (pp) 2:1 Гранлунд (Сеннеке) – 64:02
В основное время в составе «Анахайма» заброшенной шайбой отметился Мэйсон Мактавиш, а за «Лос-Анджелес» отличился Адриан Кемпе. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард «уток» Микаэль Гранлунд.
Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков результативными действиями не отметился. Нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко записал на свой счёт голевую передачу.
