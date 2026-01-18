Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анахайм Дакс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 18 января 2026 года, счет 2:1 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Анахайм» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в овертайме, у Кузьменко — передача
Комментарии

В ночь на 18 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Мактавиш (Целльвегер, Строум) – 06:11     1:1 Кемпе (Фиала, Кузьменко) – 25:39 (pp)     2:1 Гранлунд (Сеннеке) – 64:02    

В основное время в составе «Анахайма» заброшенной шайбой отметился Мэйсон Мактавиш, а за «Лос-Анджелес» отличился Адриан Кемпе. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард «уток» Микаэль Гранлунд.

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков результативными действиями не отметился. Нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко записал на свой счёт голевую передачу.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Вместе они просто волшебны». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о Кузьменко и Фиале
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android