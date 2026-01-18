«Анахайм» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в овертайме, у Кузьменко — передача

В ночь на 18 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

В основное время в составе «Анахайма» заброшенной шайбой отметился Мэйсон Мактавиш, а за «Лос-Анджелес» отличился Адриан Кемпе. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард «уток» Микаэль Гранлунд.

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков результативными действиями не отметился. Нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко записал на свой счёт голевую передачу.