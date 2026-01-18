Расписание матчей МХЛ на 18 января 2026 года

Сегодня, 18 января, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 18 января 2026 года (время московское):

13:00. МХК «Динамо» М – МХК «Динамо-Карелия»;

13:00. МХК «Молот» – «Сибирские Снайперы»;

14:30. «Омские Ястребы» – «Мамонты Югры»;

17:00. «АКМ Новомосковск» – «Локо-76».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.