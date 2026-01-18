Расписание матчей КХЛ на 18 января 2026 года

Сегодня, 18 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 18 января 2026 года (время московское):

14:00. «Трактор» – «Авангард»;

16:30. «Лада» – ХК «Сочи».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 63 очками после 47 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 74 очка после 45 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.