Дорофеев вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории «Вегаса»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:2). Эта шайба стала для форварда 75-й в составе «рыцарей». Таким образом, россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов команды, сравнявшись с канадцем Чендлером Стивенсоном.

Лучшим снайпером в истории «Вегаса» является канадский нападающий Джонатан Маршессо (192 гола).

В нынешнем сезоне 25-летний Дорофеев провёл 47 матчей, в которых забросил 20 шайб и сделал 16 голевых передач.

На данный момент «Голден Найтс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. команда набрала 60 очков в 47 встречах. В следующем матче «Вегас» примет «Филадельфию Флайерз» в ночь на 20 января.