Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джонс — о сложностях Мичкова: через 10 лет мы будем вспоминать об этом с радостью

Джонс — о сложностях Мичкова: через 10 лет мы будем вспоминать об этом с радостью
Комментарии

Президент по хоккейным операциям «Филадельфии» Кит Джонс высказался о ситуации вокруг российского нападающего команды Матвея Мичкова и выразил надежду, что хоккеист останется в клубе надолго.

«Я думаю, что в целом [трудности в этом сезоне] пойдут ему на пользу. Матвей – не игрок на один год. Я верю, что он останется в команде надолго. Поэтому ему предстоит преодолеть ряд сложных испытаний. Хорошо когда в начале карьеры приходится сталкиваться с трудностями, а он ещё очень молод. Думаю, в конечном итоге через 10 лет мы все будем вспоминать об этом с чувством радости», — приводит слова Джонса журналист Кевин Курц в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 46 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

Материалы по теме
Пол Биссоннетт: Мичков станет звездой и во всём разберётся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android