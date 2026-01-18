Джонс — о сложностях Мичкова: через 10 лет мы будем вспоминать об этом с радостью

Президент по хоккейным операциям «Филадельфии» Кит Джонс высказался о ситуации вокруг российского нападающего команды Матвея Мичкова и выразил надежду, что хоккеист останется в клубе надолго.

«Я думаю, что в целом [трудности в этом сезоне] пойдут ему на пользу. Матвей – не игрок на один год. Я верю, что он останется в команде надолго. Поэтому ему предстоит преодолеть ряд сложных испытаний. Хорошо когда в начале карьеры приходится сталкиваться с трудностями, а он ещё очень молод. Думаю, в конечном итоге через 10 лет мы все будем вспоминать об этом с чувством радости», — приводит слова Джонса журналист Кевин Курц в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 46 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.