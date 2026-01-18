Скидки
Хоккей

Дорофеев догнал Овечкина по заброшенным шайбам в сезоне НХЛ среди россиян

Дорофеев догнал Овечкина по заброшенным шайбам в сезоне НХЛ среди россиян
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в матче с «Нэшвилл Предаторз» (7:2) и догнал форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке текущего сезона Национальной хоккейной лиги среди российских хоккеистов.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Йози) – 14:10     1:1 Хольц (Теодор, Рейнхардт) – 37:17     2:1 Теодор (Лозон, Колесар) – 38:22     3:1 Дорофеев (Марнер) – 45:52     4:1 Стоун (Айкел, Уайтклауд) – 48:52     5:1 Рейнхардт (Хольц, Лачински) – 52:26     6:1 Марнер (Смит, Шмид) – 53:16     7:1 Колесар (Гертл, Боуман) – 55:12     7:2 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 59:38 (pp)    

Овечкин и Дорофеев забили по 20 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в текущем сезоне 25-летний Павел заработал 36 (20+16) очков в 47 матчах.

«Вегас Голден Найтс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ с 60 очками после 47 матчей. В ночь на 20 января «рыцари» сыграют с «Филадельфией Флайерз».

