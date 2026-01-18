Дорофеев догнал Овечкина по заброшенным шайбам в сезоне НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в матче с «Нэшвилл Предаторз» (7:2) и догнал форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке текущего сезона Национальной хоккейной лиги среди российских хоккеистов.

Овечкин и Дорофеев забили по 20 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в текущем сезоне 25-летний Павел заработал 36 (20+16) очков в 47 матчах.

«Вегас Голден Найтс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ с 60 очками после 47 матчей. В ночь на 20 января «рыцари» сыграют с «Филадельфией Флайерз».