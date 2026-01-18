Скидки
Хоккей

Фетисов: Панарин сможет заиграть в любой команде НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сможет заиграть в любой команде Национальной хоккейной лиги.

«Достаточно примеров того, что смена команды идёт на пользу игроку. Там на него оказывается серьёзное давление, команда уже второй год не попадает в плей-офф Кубка Стэнли. Поэтому надо принимать какие-то решения. Панарин — такой игрок, который в любой команде заиграет и, может, выиграет этот Кубок Стэнли», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Рейнджерс» не будут продлевать контракт с Панариным. Отмечается, что генеральный менеджер команды Крис Друри готов сотрудничать с хоккеистом и его агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять форварда в любую команду по его выбору.

