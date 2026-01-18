«Трактор» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Скидки
Трактор — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 14:00 мск

Комментарии

Сегодня, 18 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Это будет четвёртая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В двух встречах победу одержали омские хоккеисты (8:5, 3:2), один раз выиграли челябинцы со счётом 5:1.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» провёл 46 матчей, в которых набрал 48 очков, и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 61 очком после 44 встреч находится на третьей строчке Запада.

