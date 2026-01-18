Скидки
«Получили по заслугам». Форвард СКА Лайпсик — о поражении от «Сочи»

Комментарии

Нападающий СКА Брендан Лайпсик ответил, что помешало армейцам обыграть «Сочи». В пятницу, 16 января, СКА проиграл южному клубу со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5)     0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5)     1:2 Хайруллин (Поляков, Воробьёв) – 48:39 (5x5)    

— Я не знаю. Много чего. Наше исполнение было не очень хорошим, наша передача. Мы просто не могли войти в зону, не могли очень хорошо вырваться.

— Была ли какая-то надежда на победу, когда Марат Хайруллин забил гол?
— Конечно. Ты забиваешь один гол, а потом в концовке мы едва не пропустили ещё один. Но, знаете, мы играли недостаточно хорошо, чтобы заслужить победу, так что в некотором роде получили по заслугам.

— Чувствовали ли вы поддержку болельщиков?
— Да, каждую игру.

— Каковы ваши планы на следующую игру с минским «Динамо»?
— Это одна из лучших команд конференции, так что нам придётся приложить немало усилий и, надеюсь, отыграться, — приводит слова Лайпсика «Спорт день за днём».

Новости. Хоккей
