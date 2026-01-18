Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сочи» Хафизов оценил шансы команды выйти в плей-офф

Форвард «Сочи» Хафизов оценил шансы команды выйти в плей-офф
Комментарии

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов высказался о шансах команды попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Все хотят продолжить выступление и играть в плей-офф. Если ничего не получится, то жизнь не заканчивается. Шансы есть всегда. Пока они есть математически, надо бороться в каждой игре и надеяться на осечку у конкурентов», – приводит слова Хафизова Metaratings.

На данный момент «Сочи» находится на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 34 очка после 43 встреч. В следующем матче сочинцы на выезде сыграют с «Ладой» 18 января. Встреча начнётся в 16:30 мск.

Материалы по теме
«Функциональность Ротенберга зашкаливает, без него скучно». Рыбин — о сезоне КХЛ
Эксклюзив
«Функциональность Ротенберга зашкаливает, без него скучно». Рыбин — о сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android