Форвард «Сочи» Хафизов оценил шансы команды выйти в плей-офф

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов высказался о шансах команды попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Все хотят продолжить выступление и играть в плей-офф. Если ничего не получится, то жизнь не заканчивается. Шансы есть всегда. Пока они есть математически, надо бороться в каждой игре и надеяться на осечку у конкурентов», – приводит слова Хафизова Metaratings.

На данный момент «Сочи» находится на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 34 очка после 43 встреч. В следующем матче сочинцы на выезде сыграют с «Ладой» 18 января. Встреча начнётся в 16:30 мск.