Мика Зибанеджад повторил рекорд «Рейнджерс» по числу хет-триков
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Как сообщает пресс-служба лиги, форвард повторил рекорд клуба по числу игр с 3+ шайбами и теперь делит его с Биллом Куком, выступавшим за команду в 1920-30-е годы.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22 1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05 1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26 1:3 Отман (Кайлли) – 08:25 1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp) 1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25 1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31 2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh) 3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01
Этот хет-трик стал для Зибанеджада 10-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярок и девятым – в составе «Рейнджерс».
В текущем сезоне 32-летний шведский нападающий провёл 48 игр, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 25 результативными передачами при полезности «-15».
На данный момент «Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками в 49 матчах.
