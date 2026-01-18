Мика Зибанеджад повторил рекорд «Рейнджерс» по числу хет-триков

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Как сообщает пресс-служба лиги, форвард повторил рекорд клуба по числу игр с 3+ шайбами и теперь делит его с Биллом Куком, выступавшим за команду в 1920-30-е годы.

Этот хет-трик стал для Зибанеджада 10-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярок и девятым – в составе «Рейнджерс».

В текущем сезоне 32-летний шведский нападающий провёл 48 игр, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 25 результативными передачами при полезности «-15».

На данный момент «Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками в 49 матчах.