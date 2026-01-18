Скидки
Хоккей

Мика Зибанеджад повторил рекорд «Рейнджерс» по числу хет-триков

Мика Зибанеджад повторил рекорд «Рейнджерс» по числу хет-триков
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Как сообщает пресс-служба лиги, форвард повторил рекорд клуба по числу игр с 3+ шайбами и теперь делит его с Биллом Куком, выступавшим за команду в 1920-30-е годы.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22     1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05     1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26     1:3 Отман (Кайлли) – 08:25     1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp)     1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25     1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31     2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh)     3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01    

Этот хет-трик стал для Зибанеджада 10-м за карьеру в НХЛ в рамках регулярок и девятым – в составе «Рейнджерс».

В текущем сезоне 32-летний шведский нападающий провёл 48 игр, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 25 результативными передачами при полезности «-15».

На данный момент «Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками в 49 матчах.

Мика Зибанеджад установил рекорд «Рейнджерс» по голам в большинстве
