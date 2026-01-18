Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

М. Ткачук — о Мэттьюсе: поражаюсь тому, сколько голов он уже забил

М. Ткачук — о Мэттьюсе: поражаюсь тому, сколько голов он уже забил
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук выразил мнение, что капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс ещё не достиг пика своей карьеры.

«Я поражаюсь тому, сколько голов он уже забил. Вероятно, он ещё даже не на пике своей карьеры, впереди ещё сотни шайб. На мой взгляд, это очень впечатляет. У него один из лучших кистевых бросков всех времён. Он может бросать с кистей с такой же силой, как у некоторых щелчков. Может бросать с любой точки», – приводит слова Ткачука Sportskeeda со ссылкой на подкаст Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk.

В текущем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 40 (24+16) очков в 42 играх в сезоне. Всего за карьеру Остон набрал 767 (425+342) очков в 671 матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее он стал рекордсменом «Лифс» по голам, опередив Матса Сундина (420 шайб).

Материалы по теме
Остон Мэттьюс повторил редчайшее достижение, ранее покорявшееся Овечкину и трём игрокам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android