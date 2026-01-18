М. Ткачук — о Мэттьюсе: поражаюсь тому, сколько голов он уже забил

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук выразил мнение, что капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс ещё не достиг пика своей карьеры.

«Я поражаюсь тому, сколько голов он уже забил. Вероятно, он ещё даже не на пике своей карьеры, впереди ещё сотни шайб. На мой взгляд, это очень впечатляет. У него один из лучших кистевых бросков всех времён. Он может бросать с кистей с такой же силой, как у некоторых щелчков. Может бросать с любой точки», – приводит слова Ткачука Sportskeeda со ссылкой на подкаст Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk.

В текущем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 40 (24+16) очков в 42 играх в сезоне. Всего за карьеру Остон набрал 767 (425+342) очков в 671 матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее он стал рекордсменом «Лифс» по голам, опередив Матса Сундина (420 шайб).