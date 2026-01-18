Скидки
Защитник «Северстали» Калдис: важнее показать всю нашу мощь в плей-офф, а не в регулярке

Комментарии

Защитник «Северстали» Иоаннис Калдис заявил, что первое место череповецкой команды в Западной конференции КХЛ не имеет значения.

«На самом деле, не так важно, на каком месте мы идём. Не стоит заострять на этом внимание. Мы не чувствуем, что идём в лидерах. Знаю, что мы можем играть ещё лучше. Мы одержали несколько важных побед над конкурентами, но это не наш максимум. Важнее показать всю нашу мощь в плей-офф, а не в регулярке. Поэтому не стоит заглядывать на наше место в конференции. Первое место никак не давит на нас, мы прибавляем от матча к матчу», — приводит слова Калдиса Legalbet.

На данный момент «Северсталь» возглавляет турнирную таблицу Запада с 63 очками после 47 встреч.

Сушинский: боюсь, «Северстали» может не хватить глубины состава в плей-офф
Комментарии
