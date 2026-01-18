Скидки
Майк Салливан одержал 500 побед в регулярках НХЛ в роли главного тренера

Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан достиг отметки 500 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. Клуб из Нью-Йорка обыграл «Филадельфию Флайерз» (6:3). Это был 966-й матч Салливана в качестве главного тренера в регулярках лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22     1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05     1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26     1:3 Отман (Кайлли) – 08:25     1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp)     1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25     1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31     2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh)     3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01    

57-летний специалист ранее работал с «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз», с которым дважды выиграл Кубок Стэнли (2016, 2017). Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал 30-м тренером в истории лиги, достигшим отметки 500 побед. При этом только 11 из них потратили на это меньше игр.

Это Скотти Боумэн (825 игр), Брюс Будро (837), Джон Купер (839), Майк Бэбкок (895), Тоу Блэйк (911), Клод Жюльен (915), Ален Виньо (942), Джоэль Кенневилль (943), Кен Хичкок (960), Эл Арбор (962) и Тодд Маклеллан (965).

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал окончание пятиматчевой серии поражений клуба
