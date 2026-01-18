Майк Салливан одержал 500 побед в регулярках НХЛ в роли главного тренера

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан достиг отметки 500 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. Клуб из Нью-Йорка обыграл «Филадельфию Флайерз» (6:3). Это был 966-й матч Салливана в качестве главного тренера в регулярках лиги.

57-летний специалист ранее работал с «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз», с которым дважды выиграл Кубок Стэнли (2016, 2017). Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал 30-м тренером в истории лиги, достигшим отметки 500 побед. При этом только 11 из них потратили на это меньше игр.

Это Скотти Боумэн (825 игр), Брюс Будро (837), Джон Купер (839), Майк Бэбкок (895), Тоу Блэйк (911), Клод Жюльен (915), Ален Виньо (942), Джоэль Кенневилль (943), Кен Хичкок (960), Эл Арбор (962) и Тодд Маклеллан (965).