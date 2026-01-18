Скидки
«Шанхайские Драконы» представили главного тренера Лава роликом в стиле Mortal Kombat

«Шанхайские Драконы» презентовал нового главного тренера команды Митча Лава роликом в стиле игры Mortal Kombat.

В видео от первого лица предлагается выбрать своего героя, когда выбор падает на Лава появляется заставка со специалистом в стилистике игры. В конце ролика на экране телевизора появляется нарезка из кадров с тренером на мостике в разных командах.

«Открыт новый персонаж в вашей любимой игре» — говорится в описании к видео.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

Китайская команда объявила о назначении канадского специалиста в субботу, 17 января. С июля 2023 года Лав работал помощником главного тренера «Вашингтон Кэпиталз». В сентябре 2025 года клуб отстранил специалиста от работы, а в октябре освободил от должности.

Комментарии
