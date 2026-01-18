Скидки
«Надеюсь, сыграть уже в этом месяце». Защитник «Салавата» Василевский — о своей травме

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский рассказал о своей травме и выразил надежду, что сможет сыграть в январе. Игрок был помещён в список травмированных из-за повреждения верхней части тела. В последний раз хоккеист выходил на лёд 8 января в игре с «Автомобилистом» (4:1).

«О моей травме: всё не так серьёзно. Придётся пропустить пару матчей. Надеюсь, сыграть уже в этом месяце. Никаких трудностей нет.

Тренируюсь сейчас в Уфе. Каждый день лёд + зал. Готовлюсь, стараюсь не терять форму. Скоро покажу вам тренировки", — написал Василевский в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Алексей провёл 37 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

