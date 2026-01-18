Скидки
Генменеджер «Вашингтона»: сделаем что-то, чтобы Овечкин и команда снова попали в плей-офф

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал о планах по усилению команды в этом сезоне.

«Наша наибольшая потребность – это высококлассный вингер. Такие игроки не всегда доступны на дедлайне, но мы будем продолжать пытаться заполучить таких ребят, если они будут на рынке. Надеюсь, мы сможем сделать что-то, что поможет нам в краткосрочной перспективе, чтобы Овечкин и команда снова попали в плей-офф. Это также поможет в долгосрочной перспективе, когда Александра уже не будет в клубе.

В нашей истории часто бывало, что мы брали игрока, ожидая, что он будет с нами до конца сезона, а в итоге заключали с ним долгосрочный контракт. Это тоже один из вариантов. Мы также не собираемся обменивать некоторых из наших лучших проспектов, которые, как мы считаем, станут важной частью команды в ближайшие 10 лет», – приводит слова Патрика The Hockey News.

