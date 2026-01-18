Окулов — об общении с Ги Буше: в «Авангарде» мало кто английским не владеет

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов рассказал об общении с главным тренером омской команды Ги Буше.

– Как коммуникация с Буше происходит? У него достаточно быстрое произношение на английском, а вы всю карьеру провели в России.

– Сейчас чуть получше стало. Но в целом у нас в команде очень мало игроков, кто английским не владеет. Из хоккейного сленга я практически всё понимаю, что Ги говорит на собраниях или в перерывах. Иногда, если он хочет переговорить индивидуально, то может попросить кого-то перевести. В общем, никаких проблем и барьеров нет, плюс 90% команды говорит по-английски, так что всегда рядом в раздевалке есть партнёр, который поможет в случае чего, – приводит слова Окулов сайт КХЛ.