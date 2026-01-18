Скидки
Хоккей

Защитник «Шанхайских Драконов» Бишофф высказался о шансах команды попасть в плей-офф

Защитник «Шанхайских Драконов» Бишофф высказался о шансах команды попасть в плей-офф
Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф высказался о турнирном положении клуба в регулярном чемпионате КХЛ и оценил шансы команды на плей-офф.

«Мы по-прежнему в борьбе. Это то послание, которое нам нужно распространять в этой раздевалке. Да, последние месяцы были для нас непростыми, но мы знаем, в чём нам надо прибавить.

Мы подтвердили, что мы – хорошая команда, можем выиграть много матчей. Нужно убрать некоторые ошибки, которые у нас есть, и в таком случае мы действительно сможем бороться за плей-офф. Я в том числе и команда знают, что у нас есть хорошие шансы на это», – приводит слова Бишоффа «Спорт день за днём».

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое месте в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 45 матчей. Отставание от зоны плей-офф составляет восемь очков.

