Плющев отреагировал на решение «Рейнджерс» не продлевать контракт с Панариным

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на новость о том, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет продлевать контракт с российским нападающим Артемием Панариным.

«Сложно говорить о причинах, когда не находишься в системе команды и не знаешь, что там происходит. Иногда так бывает, что от услуг игрока отказываются. Просто мы не знаем, что предшествует этому решению. Возможно, есть серьёзные причины. Но по игровым качествам, думаю, что Панарин не будет долго не востребован», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Рейнджерс» не будут продлевать контракт с Панариным. Отмечается, что генеральный менеджер команды Крис Друри готов сотрудничать с хоккеистом и его агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять форварда в любую команду по его выбору.

