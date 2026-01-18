Трёхкратный чемпион мира назвал секрет успешного выступления «Северстали»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал, в чём секрет лидерства «Северстали» в Западной конференции.

– Секрет «Северстали» заключается в отличном взаимопонимании и великолепной совместной работе хоккеистов и Андрея Леонидовича Козырева. Скажу честно, не ожидал того, что череповчане будут действовать столь ярко, результативно и стабильно. Но сложилась ситуация, когда игроки и тренер, действуют в полном согласии и балансе со своими творческо-исполнительскими возможностями и концепцией наставника. Это как раз то, о чём мы с вами говорили применительно к СКА и Игорю Николаевичу Ларионову.

– Получается, что Козырев, работавший с Ларионовым, сумел адаптировать свой стиль под решение больших задач?

– Всё покажет плей-офф, но пока ясно, что этот стиль помогает Козыреву и его парням ещё более эффективно, чем ранее, добиваться необходимого результата, не теряя при этом яркости и своей творческой изюминки. Мне очень приятно наблюдать за игрой «Северстали» в этом сезоне, — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

На данный момент «Северсталь» возглавляет турнирную таблицу Запада с 63 очками после 47 встреч.