Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» обыграть «Трактор» в гостевом матче

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На 11-й минуте счёт открыл капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов с передачи Джозефа Чеккони. Через несколько минут Александр Кадейкин сравнял счёт. Во втором периоде хоккеисты «Авангарда» забросили три безответные шайбы — отличились Максим Лажуа, Майкл Маклауд и Дамир Шарипзянов, оформивший дубль. В третьем периоде Шарипзянов забросил свою третью шайбу в матче. За «Трактор» гол забил Андрей Светлаков.

Таким образом, «Авангард» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Трактор».

