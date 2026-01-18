Скидки
Хоккей

Трактор — Авангард, результат матча 18 января 2026, счёт 2:5, КХЛ 2025/2026

Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» обыграть «Трактор» в гостевом матче


В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Чеккони) – 10:56 (5x5)     1:1 Кадейкин (Низамеев) – 16:14 (5x5)     1:2 Лажуа (Потуральски, Шарипзянов) – 28:35 (5x4)     1:3 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 37:36 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чеккони, Пономарёв) – 38:40 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 49:24 (5x4)     2:5 Светлаков (Григоренко, Дронов) – 51:09 (6x4)    

На 11-й минуте счёт открыл капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов с передачи Джозефа Чеккони. Через несколько минут Александр Кадейкин сравнял счёт. Во втором периоде хоккеисты «Авангарда» забросили три безответные шайбы — отличились Максим Лажуа, Майкл Маклауд и Дамир Шарипзянов, оформивший дубль. В третьем периоде Шарипзянов забросил свою третью шайбу в матче. За «Трактор» гол забил Андрей Светлаков.

Таким образом, «Авангард» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Трактор».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Дамир Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в лиге
Комментарии
Новости. Хоккей
