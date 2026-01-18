Дамир Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в лиге

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметился хет-триком в победном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором». Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата.

Ранее в карьере Шарипзянов оформил хет-трик в ворота СКА в матче, прошедшем 2 ноября 2023 года, который завершился победой хоккеистов омской команды со счётом 5:3.

Всего в КХЛ Шарипзянов сыграл 588 матчей, забросил 78 шайб, сделал 202 результативные передачи, набрал 309 минут штрафа. В текущем сезоне на счету капитана «Авангарда» 46 (17+29) очков в 43 матчах.