Дамир Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в лиге
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметился хет-триком в победном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором». Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Чеккони) – 10:56 (5x5) 1:1 Кадейкин (Низамеев) – 16:14 (5x5) 1:2 Лажуа (Потуральски, Шарипзянов) – 28:35 (5x4) 1:3 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 37:36 (5x4) 1:4 Шарипзянов (Чеккони, Пономарёв) – 38:40 (5x5) 1:5 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 49:24 (5x4) 2:5 Светлаков (Григоренко, Дронов) – 51:09 (6x4)
Ранее в карьере Шарипзянов оформил хет-трик в ворота СКА в матче, прошедшем 2 ноября 2023 года, который завершился победой хоккеистов омской команды со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
1:0 Старков (Глотов) – 07:36 (5x5) 1:1 Шарипзянов (Спунер, Ткачёв) – 10:56 (5x5) 1:2 Буше (Спунер, Гуляев) – 17:26 (5x5) 1:3 Шарипзянов (Спунер, Ткачёв) – 20:35 (5x5) 1:4 Шарипзянов (Гераськин, Филатьев) – 27:02 (5x5) 2:4 Чивилёв (Рендулич, Толчинский) – 54:46 (5x5) 2:5 Николишин (Чистяков) – 56:16 (en) 3:5 Грицюк (Никишин) – 59:53 (5x4)
Всего в КХЛ Шарипзянов сыграл 588 матчей, забросил 78 шайб, сделал 202 результативные передачи, набрал 309 минут штрафа. В текущем сезоне на счету капитана «Авангарда» 46 (17+29) очков в 43 матчах.
