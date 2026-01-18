«Ты должен отбить больше 10 бросков». Защитник «Оттавы» — об игре партнёра по команде
Защитник «Оттавы Сенаторз» Джейк Сандерсон прокомментировал игру вратаря Леэви Мериляйнена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:6 ОТ). Голкипер «Оттавы» отразил 13 бросков в створ из 19. «Сенаторз» уступили, ведя со счётом 5:3 в концовке третьего периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 6
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 03:06 (pp) 0:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 17:50 (pp) 1:2 Ткачук (Жиру, Сандерсон) – 20:42 (pp) 2:2 Штюцле (Казинс, Эллер) – 23:07 2:3 Андерсон (Мэтисон, Добсон) – 24:26 3:3 Козенс (Штюцле, Сандерсон) – 35:31 (pp) 4:3 Перрон (Зуб, Сандерсон) – 38:24 5:3 Сандерсон (Грейг) – 47:55 5:4 Слафковски (Хатсон, Дано) – 55:36 5:5 Каррье (Демидов, Андерсон) – 56:41 5:6 Кофилд (Хатсон) – 60:33
«Леэви сделал несколько хороших сэйвов. Но, в конце концов, чтобы выиграть матч, ты должен отбить больше 10 бросков», – цитирует Сандерсона пресс-служба клуба.
В этом сезоне Мериляйнен провёл 20 матчей, отражая в среднем 85,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,51. «Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
