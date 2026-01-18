«Ты должен отбить больше 10 бросков». Защитник «Оттавы» — об игре партнёра по команде

Защитник «Оттавы Сенаторз» Джейк Сандерсон прокомментировал игру вратаря Леэви Мериляйнена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:6 ОТ). Голкипер «Оттавы» отразил 13 бросков в створ из 19. «Сенаторз» уступили, ведя со счётом 5:3 в концовке третьего периода.

«Леэви сделал несколько хороших сэйвов. Но, в конце концов, чтобы выиграть матч, ты должен отбить больше 10 бросков», – цитирует Сандерсона пресс-служба клуба.

В этом сезоне Мериляйнен провёл 20 матчей, отражая в среднем 85,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,51. «Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.