Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ты должен отбить больше 10 бросков». Защитник «Оттавы» — об игре партнёра по команде

«Ты должен отбить больше 10 бросков». Защитник «Оттавы» — об игре партнёра по команде
Комментарии

Защитник «Оттавы Сенаторз» Джейк Сандерсон прокомментировал игру вратаря Леэви Мериляйнена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:6 ОТ). Голкипер «Оттавы» отразил 13 бросков в створ из 19. «Сенаторз» уступили, ведя со счётом 5:3 в концовке третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 6
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 03:06 (pp)     0:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 17:50 (pp)     1:2 Ткачук (Жиру, Сандерсон) – 20:42 (pp)     2:2 Штюцле (Казинс, Эллер) – 23:07     2:3 Андерсон (Мэтисон, Добсон) – 24:26     3:3 Козенс (Штюцле, Сандерсон) – 35:31 (pp)     4:3 Перрон (Зуб, Сандерсон) – 38:24     5:3 Сандерсон (Грейг) – 47:55     5:4 Слафковски (Хатсон, Дано) – 55:36     5:5 Каррье (Демидов, Андерсон) – 56:41     5:6 Кофилд (Хатсон) – 60:33    

«Леэви сделал несколько хороших сэйвов. Но, в конце концов, чтобы выиграть матч, ты должен отбить больше 10 бросков», – цитирует Сандерсона пресс-служба клуба.

В этом сезоне Мериляйнен провёл 20 матчей, отражая в среднем 85,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,51. «Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Монреаль» в овертайме обыграл «Оттаву» в НХЛ, у Зуба и Демидова по ассисту
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android