Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ему стоит чаще бросать по воротам». Капризов высказался об игре Цуккарелло

«Ему стоит чаще бросать по воротам». Капризов высказался об игре Цуккарелло
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался об игре партнёра по команде Матса Цуккарелло. Норвежский нападающий стал автором победного гола в овертайме матча с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Тарасенко, Джонс) – 09:19     1:1 Маклауд (Куинн, Цукер) – 10:05     1:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 19:52     1:3 Тарасенко (Сперджен, Юров) – 21:08     2:3 Кребс (Самуэльссон) – 30:07     3:3 Куинн (Далин, Цукер) – 31:34     4:3 Так (Томпсон, Маклауд) – 36:07 (pp)     4:4 Хьюз (Капризов, Цуккарелло) – 37:02     4:5 Цуккарелло (Капризов, Густавссон) – 61:46 (pp)    

«На самом деле, он снайпер. Забивает не так уж много, больше старается отдавать передачи, но я знаю, что у него отличный бросок. Ему стоит чаще бросать», – цитирует Капризова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне в активе Цуккарелло 23 (6+17) очка в 29 играх. Всего в Национальной хоккейной лиге Цуккарелло провёл 933 матча в регулярных чемпионатах и набрал 713 очков — забил 223 гола и отдал 490 результативных передач.

Материалы по теме
«Миннесота» обыграла «Баффало» в овертайме, Капризов и Тарасенко набрали по два очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android