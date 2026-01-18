«Ему стоит чаще бросать по воротам». Капризов высказался об игре Цуккарелло

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался об игре партнёра по команде Матса Цуккарелло. Норвежский нападающий стал автором победного гола в овертайме матча с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ).

«На самом деле, он снайпер. Забивает не так уж много, больше старается отдавать передачи, но я знаю, что у него отличный бросок. Ему стоит чаще бросать», – цитирует Капризова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне в активе Цуккарелло 23 (6+17) очка в 29 играх. Всего в Национальной хоккейной лиге Цуккарелло провёл 933 матча в регулярных чемпионатах и набрал 713 очков — забил 223 гола и отдал 490 результативных передач.