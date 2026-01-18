«Ему стоит чаще бросать по воротам». Капризов высказался об игре Цуккарелло
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался об игре партнёра по команде Матса Цуккарелло. Норвежский нападающий стал автором победного гола в овертайме матча с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Тарасенко, Джонс) – 09:19 1:1 Маклауд (Куинн, Цукер) – 10:05 1:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 19:52 1:3 Тарасенко (Сперджен, Юров) – 21:08 2:3 Кребс (Самуэльссон) – 30:07 3:3 Куинн (Далин, Цукер) – 31:34 4:3 Так (Томпсон, Маклауд) – 36:07 (pp) 4:4 Хьюз (Капризов, Цуккарелло) – 37:02 4:5 Цуккарелло (Капризов, Густавссон) – 61:46 (pp)
«На самом деле, он снайпер. Забивает не так уж много, больше старается отдавать передачи, но я знаю, что у него отличный бросок. Ему стоит чаще бросать», – цитирует Капризова пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне в активе Цуккарелло 23 (6+17) очка в 29 играх. Всего в Национальной хоккейной лиге Цуккарелло провёл 933 матча в регулярных чемпионатах и набрал 713 очков — забил 223 гола и отдал 490 результативных передач.
