«Нужно наглее действовать на «пятаке». Корешков — о поражении «Трактора» от «Авангарда»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение в матче с омским «Авангардом» (2:5).

— Уже второй матч подряд играем с очень сильными командами. Всё-таки в атаке нужно чуть наглее действовать на «пятаке». Думаю, нам также нужно улучшить игру в неравных составах.

— Вы не являетесь сторонником такой точки зрения, что нужно усыпить бдительность возможного будущего соперника по плей-офф? Проиграть ему, как в Екатеринбурге или сегодня.

— Соперников в плей-офф никто никогда не выбирает. Непредсказуемо, на кого мы можем попасть.

— Три матча назад вы, отвечая на вопрос, сказали, что никого из «Челмета» брать не будете. Тем не менее, в составе появились Родионов и Низамеев. Что-то изменилось?

— Решили проверить, посмотреть, дать возможность молодым ребятам. Дали отдохнуть Рыкову, посмотреть на Низамеева и Родионова. Нормальный процесс, — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.