Главная Хоккей Новости

«Нужно наглее действовать на «пятаке». Корешков — о поражении «Трактора» от «Авангарда»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение в матче с омским «Авангардом» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Чеккони) – 10:56 (5x5)     1:1 Кадейкин (Низамеев) – 16:14 (5x5)     1:2 Лажуа (Потуральски, Шарипзянов) – 28:35 (5x4)     1:3 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 37:36 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чеккони, Пономарёв) – 38:40 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 49:24 (5x4)     2:5 Светлаков (Григоренко, Дронов) – 51:09 (6x4)    

— Уже второй матч подряд играем с очень сильными командами. Всё-таки в атаке нужно чуть наглее действовать на «пятаке». Думаю, нам также нужно улучшить игру в неравных составах.

— Вы не являетесь сторонником такой точки зрения, что нужно усыпить бдительность возможного будущего соперника по плей-офф? Проиграть ему, как в Екатеринбурге или сегодня.
— Соперников в плей-офф никто никогда не выбирает. Непредсказуемо, на кого мы можем попасть.

— Три матча назад вы, отвечая на вопрос, сказали, что никого из «Челмета» брать не будете. Тем не менее, в составе появились Родионов и Низамеев. Что-то изменилось?
— Решили проверить, посмотреть, дать возможность молодым ребятам. Дали отдохнуть Рыкову, посмотреть на Низамеева и Родионова. Нормальный процесс, — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

