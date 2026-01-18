Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше прокомментировал гостевую победу «Авангарда» в матче с «Трактором»

Ги Буше прокомментировал гостевую победу «Авангарда» в матче с «Трактором»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в гостевом матче с челябинским «Трактором» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Чеккони) – 10:56 (5x5)     1:1 Кадейкин (Низамеев) – 16:14 (5x5)     1:2 Лажуа (Потуральски, Шарипзянов) – 28:35 (5x4)     1:3 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 37:36 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чеккони, Пономарёв) – 38:40 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 49:24 (5x4)     2:5 Светлаков (Григоренко, Дронов) – 51:09 (6x4)    

«Мы знали, что «Трактор» команда мастеровитая, в первом звене здесь собраны топовые игроки, лидеры. Это одно из топовых звеньев КХЛ. Этому звену нельзя было давать пространство, но в начале матче мы давали сопернику растягивать нашу защиту, допускали выходы два в одного. Были моменты, когда «Трактор» выходил на рандеву с вратарём. Нам было важно исправить эти ошибки в дальнейшем, дальше не допускали их.

Так получалось, поэтому мы хотели много создать в нападении, из-за этого забывали о защите. В третьем периоде всё получилось хорошо, хочу отметить наши спецбригады. Хорошо, что выстояли в меньшинстве, особенно при двойном малом штрафе. Нам следует продолжать и дальше так играть», — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» обыграть «Трактор» в гостевом матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android