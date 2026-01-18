Ги Буше прокомментировал гостевую победу «Авангарда» в матче с «Трактором»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в гостевом матче с челябинским «Трактором» (5:2).

«Мы знали, что «Трактор» команда мастеровитая, в первом звене здесь собраны топовые игроки, лидеры. Это одно из топовых звеньев КХЛ. Этому звену нельзя было давать пространство, но в начале матче мы давали сопернику растягивать нашу защиту, допускали выходы два в одного. Были моменты, когда «Трактор» выходил на рандеву с вратарём. Нам было важно исправить эти ошибки в дальнейшем, дальше не допускали их.

Так получалось, поэтому мы хотели много создать в нападении, из-за этого забывали о защите. В третьем периоде всё получилось хорошо, хочу отметить наши спецбригады. Хорошо, что выстояли в меньшинстве, особенно при двойном малом штрафе. Нам следует продолжать и дальше так играть», — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.