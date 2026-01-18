«Лада» всухую обыграла «Сочи» на домашней площадке

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.
На 13-й минуте счёт открыл Райли Савчук с передач Никиты Михайлова и Колби Уильямса. На 26-й минуте вторую шайбу «Лады» забросил Егор Морозов, которому ассистировали Никита Сетдиков и Иван Романов. Через несколько минут счёт 3:0 сделал Иван Савчик с передач Колби Уильямса и Андрея Алтыбармакяна. В концовке третьего периода четвёртую шайбу тольяттинской команды забросил Андрей Обидин с передачи Андрея Чивилёва. Голкипер «Лады» Александр Трушков записал на свой счёт «сухой» матч.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 18 января 2026
-
19:10
-
18:42
-
18:25
-
18:05
-
17:40
-
17:00
-
16:28
-
16:28
-
15:54
-
15:32
-
15:10
-
14:46
-
14:18
-
13:52
-
13:28
-
13:16
-
12:48
-
12:26
-
11:58
-
11:34
-
11:12
-
11:00
-
10:38
-
10:14
-
09:56
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:10
-
09:02
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:36
-
08:22