«Лада» всухую обыграла «Сочи» на домашней площадке

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

На 13-й минуте счёт открыл Райли Савчук с передач Никиты Михайлова и Колби Уильямса. На 26-й минуте вторую шайбу «Лады» забросил Егор Морозов, которому ассистировали Никита Сетдиков и Иван Романов. Через несколько минут счёт 3:0 сделал Иван Савчик с передач Колби Уильямса и Андрея Алтыбармакяна. В концовке третьего периода четвёртую шайбу тольяттинской команды забросил Андрей Обидин с передачи Андрея Чивилёва. Голкипер «Лады» Александр Трушков записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.