Лада — Сочи, результат матча 18 января 2026, счёт 4:0, КХЛ 2025/2026

«Лада» всухую обыграла «Сочи» на домашней площадке
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Савчук (Михайлов, Уильямс) – 12:25 (5x4)     2:0 Морозов (Сетдиков, Романов) – 25:31 (5x5)     3:0 Савчик (Уильямс, Алтыбармакян) – 27:59 (5x5)     4:0 Обидин (Чивилёв) – 55:00 (5x5)    

На 13-й минуте счёт открыл Райли Савчук с передач Никиты Михайлова и Колби Уильямса. На 26-й минуте вторую шайбу «Лады» забросил Егор Морозов, которому ассистировали Никита Сетдиков и Иван Романов. Через несколько минут счёт 3:0 сделал Иван Савчик с передач Колби Уильямса и Андрея Алтыбармакяна. В концовке третьего периода четвёртую шайбу тольяттинской команды забросил Андрей Обидин с передачи Андрея Чивилёва. Голкипер «Лады» Александр Трушков записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

