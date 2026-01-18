Ги Буше ответил на вопрос, как приход Рише повлиял на матчи «Авангарда» с «Трактором»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал приход в тренерский штаб Рафаэля Рише, ранее работавшего в «Тракторе».

— Можно ли сказать, что с приходом Рафаэля Рише «Трактор» перестал представлять для вас опасность?

— Нет, абсолютно нет. «Трактор» опасен для всех команд в любом матче. Нельзя соперника сбрасывать со счетов. Рад, что Рафаэль к нам присоединился. Это высокопрофессиональный специалист как в плане хоккейных, так и человеческих качеств. Мы рассматриваем любую возможность усилиться. Это философия нашей организации. Руководство каждый раз интересуется, что мы можем сделать, чтобы стать сильнее, — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.