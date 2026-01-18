Скидки
Ги Буше ответил на вопрос, как приход Рише повлиял на матчи «Авангарда» с «Трактором»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал приход в тренерский штаб Рафаэля Рише, ранее работавшего в «Тракторе».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Чеккони) – 10:56 (5x5)     1:1 Кадейкин (Низамеев) – 16:14 (5x5)     1:2 Лажуа (Потуральски, Шарипзянов) – 28:35 (5x4)     1:3 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 37:36 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чеккони, Пономарёв) – 38:40 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 49:24 (5x4)     2:5 Светлаков (Григоренко, Дронов) – 51:09 (6x4)    

— Можно ли сказать, что с приходом Рафаэля Рише «Трактор» перестал представлять для вас опасность?
— Нет, абсолютно нет. «Трактор» опасен для всех команд в любом матче. Нельзя соперника сбрасывать со счетов. Рад, что Рафаэль к нам присоединился. Это высокопрофессиональный специалист как в плане хоккейных, так и человеческих качеств. Мы рассматриваем любую возможность усилиться. Это философия нашей организации. Руководство каждый раз интересуется, что мы можем сделать, чтобы стать сильнее, — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» обыграть «Трактор» в гостевом матче
