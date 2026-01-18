Скидки
Дамир Шарипзянов оценил свой исторический хет-трик в матче с «Трактором»

Дамир Шарипзянов оценил свой исторический хет-трик в матче с «Трактором»
Комментарии

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил свой хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2). Дамир стал первым защитником в истории лиги, дважды оформлявшим хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Чеккони) – 10:56 (5x5)     1:1 Кадейкин (Низамеев) – 16:14 (5x5)     1:2 Лажуа (Потуральски, Шарипзянов) – 28:35 (5x4)     1:3 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 37:36 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чеккони, Пономарёв) – 38:40 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 49:24 (5x4)     2:5 Светлаков (Григоренко, Дронов) – 51:09 (6x4)    

«Даже не знал, что до этого никто из защитников не делал хет-трик два раза. Естественно, что приятно, это какое-то достижение. Но хотелось бы завоевать другую вещь в конце сезона. В этом матче делал всё то, что и обычно, а ребята хорошо выводили на бросок и закрывали вратаря, что они и делают в каждом матче. Мог бы забить и больше, если бы больше попадал.

Игра в неравных составах – решающий момент? 100%. Выстояли четыре минуты в меньшинстве, когда я получил штраф – неаккуратное удаление. В меньшинстве отлично сыграли, а потом и в большинстве тоже.

Обыгрываем «Трактор» в третий раз подряд? У них многое меняется, сейчас другой тренер, а мы просто отталкиваемся от своей игры. «Трактору» желаю играть так, как они умеют. Не зря в прошлом сезоне они дошли до финала. Это всё равно хорошая команда, и мы на них готовимся очень серьёзно», — цитирует Шарипзянова пресс-служба КХЛ.

