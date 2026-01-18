Дамир Шарипзянов оценил свой исторический хет-трик в матче с «Трактором»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил свой хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2). Дамир стал первым защитником в истории лиги, дважды оформлявшим хет-трик.

«Даже не знал, что до этого никто из защитников не делал хет-трик два раза. Естественно, что приятно, это какое-то достижение. Но хотелось бы завоевать другую вещь в конце сезона. В этом матче делал всё то, что и обычно, а ребята хорошо выводили на бросок и закрывали вратаря, что они и делают в каждом матче. Мог бы забить и больше, если бы больше попадал.

Игра в неравных составах – решающий момент? 100%. Выстояли четыре минуты в меньшинстве, когда я получил штраф – неаккуратное удаление. В меньшинстве отлично сыграли, а потом и в большинстве тоже.

Обыгрываем «Трактор» в третий раз подряд? У них многое меняется, сейчас другой тренер, а мы просто отталкиваемся от своей игры. «Трактору» желаю играть так, как они умеют. Не зря в прошлом сезоне они дошли до финала. Это всё равно хорошая команда, и мы на них готовимся очень серьёзно», — цитирует Шарипзянова пресс-служба КХЛ.