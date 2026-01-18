Дамир Шарипзянов оценил свой исторический хет-трик в матче с «Трактором»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил свой хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:2). Дамир стал первым защитником в истории лиги, дважды оформлявшим хет-трик.
«Даже не знал, что до этого никто из защитников не делал хет-трик два раза. Естественно, что приятно, это какое-то достижение. Но хотелось бы завоевать другую вещь в конце сезона. В этом матче делал всё то, что и обычно, а ребята хорошо выводили на бросок и закрывали вратаря, что они и делают в каждом матче. Мог бы забить и больше, если бы больше попадал.
Игра в неравных составах – решающий момент? 100%. Выстояли четыре минуты в меньшинстве, когда я получил штраф – неаккуратное удаление. В меньшинстве отлично сыграли, а потом и в большинстве тоже.
Обыгрываем «Трактор» в третий раз подряд? У них многое меняется, сейчас другой тренер, а мы просто отталкиваемся от своей игры. «Трактору» желаю играть так, как они умеют. Не зря в прошлом сезоне они дошли до финала. Это всё равно хорошая команда, и мы на них готовимся очень серьёзно», — цитирует Шарипзянова пресс-служба КХЛ.
- 18 января 2026
-
20:50
-
20:35
-
20:20
-
19:50
-
19:10
-
18:42
-
18:25
-
18:05
-
17:40
-
17:00
-
16:28
-
16:28
-
15:54
-
15:32
-
15:10
-
14:46
-
14:18
-
13:52
-
13:28
-
13:16
-
12:48
-
12:26
-
11:58
-
11:34
-
11:12
-
11:00
-
10:38
-
10:14
-
09:56
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:10
-
09:02
-
09:00