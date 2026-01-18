В «Вашингтоне» рассказали, почему не стали бороться за защитника Куинна Хьюза

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал слухи об интересе клуба к защитнику Куинну Хьюзу. Сообщалось, что «Кэпиталз» делали предложение «Ванкувер Кэанкс», но канадский клуб обменял игрока в «Миннесоту Уайлд».

«Да, мы интересовались. Мне очень нравится Коул Хатсон, хочу посмотреть, на что он способен. Поэтому я не был готов отдать его в таком обмене. Хьюз – элитный игрок, но когда у тебя есть Чикран, Карлсон, а скоро придёт Хатсон… Не уверен, что цена соответствовала нашим возможностям. Особенно если учесть, о каких проспектах нашей системы мы говорим. Я рад, что Джим Рутерфорд оказал нам услугу и оставил его на Западе, так что мы будем играть против Хьюза только два раза за сезон», – приводит слова Патрика The Hockey News.

19-летний Коул Хатсон – младший брат защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона. Сейчас он выступает в NCAA за университет Бостона, на его счету 23 (8+15) очка в 22 играх.