Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Непростая игра с хорошим соперником». Десятков — о победе «Лады» над «Сочи»

«Непростая игра с хорошим соперником». Десятков — о победе «Лады» над «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался об уверенной победе в домашнем матче с «Сочи» (4:0) и прокоммнтировал уход из тренерского штаба Сергея Кривокрасова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Савчук (Михайлов, Уильямс) – 12:25 (5x4)     2:0 Морозов (Сетдиков, Романов) – 25:31 (5x5)     3:0 Савчик (Уильямс, Алтыбармакян) – 27:59 (5x5)     4:0 Обидин (Чивилёв) – 55:00 (5x5)    

«Непростая игра с хорошим соперником. Может быть, у них не всё получалось после эмоциональной победы над Питером. Отставка Сергея Кривокрасова? Нельзя обвинять кого-то конкретно. У нас тяжёлое положение, из которого мы все пытаемся выбраться. Жалко коллегу, товарища, друга, но такова наша работа, не всегда она заканчивается для нас радостно. Мы остались в хороших отношениях. То, что нужно исправлять, мы будем исправлять, а вину нужно делить на всех. У нас есть игроки, которые три года играют в большинстве, но за это время забили три гола. Это же говорит о мастерстве игроков, а не о работе Кривокрасова», — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Лада» всухую обыграла «Сочи» на домашней площадке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android