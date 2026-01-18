«Непростая игра с хорошим соперником». Десятков — о победе «Лады» над «Сочи»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался об уверенной победе в домашнем матче с «Сочи» (4:0) и прокоммнтировал уход из тренерского штаба Сергея Кривокрасова.
«Непростая игра с хорошим соперником. Может быть, у них не всё получалось после эмоциональной победы над Питером. Отставка Сергея Кривокрасова? Нельзя обвинять кого-то конкретно. У нас тяжёлое положение, из которого мы все пытаемся выбраться. Жалко коллегу, товарища, друга, но такова наша работа, не всегда она заканчивается для нас радостно. Мы остались в хороших отношениях. То, что нужно исправлять, мы будем исправлять, а вину нужно делить на всех. У нас есть игроки, которые три года играют в большинстве, но за это время забили три гола. Это же говорит о мастерстве игроков, а не о работе Кривокрасова», — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.
