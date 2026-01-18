Дмитрий Михайлов назвал причину сухого поражения «Сочи» от «Лады»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал сухое поражение в гостевом матче с «Ладой» (0:4) и отметил недостаток эмоций после победы в предыдущей встрече с петербургским СКА (2:1).

«К сожалению, мы не показали того, что хотим забрать эту игру. Соперник был азартнее, был быстрее. Эмоции забрала прошлая игра. Это не оправление, надо настраиваться на каждую игру, биться в каждой игре», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.

Сочинский клуб выиграл два из шести матча с «Ладой» в текущем сезоне. «Лада» занимает последнее место в сводной таблице КХЛ. «Сочи» расположился на 10-м месте в таблице Запада КХЛ.