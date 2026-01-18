Дмитрий Михайлов назвал причину сухого поражения «Сочи» от «Лады»
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал сухое поражение в гостевом матче с «Ладой» (0:4) и отметил недостаток эмоций после победы в предыдущей встрече с петербургским СКА (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Савчук (Михайлов, Уильямс) – 12:25 (5x4) 2:0 Морозов (Сетдиков, Романов) – 25:31 (5x5) 3:0 Савчик (Уильямс, Алтыбармакян) – 27:59 (5x5) 4:0 Обидин (Чивилёв) – 55:00 (5x5)
«К сожалению, мы не показали того, что хотим забрать эту игру. Соперник был азартнее, был быстрее. Эмоции забрала прошлая игра. Это не оправление, надо настраиваться на каждую игру, биться в каждой игре», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.
Сочинский клуб выиграл два из шести матча с «Ладой» в текущем сезоне. «Лада» занимает последнее место в сводной таблице КХЛ. «Сочи» расположился на 10-м месте в таблице Запада КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2026
-
21:02
-
20:50
-
20:35
-
20:20
-
19:50
-
19:10
-
18:42
-
18:25
-
18:05
-
17:40
-
17:00
-
16:28
-
16:28
-
15:54
-
15:32
-
15:10
-
14:46
-
14:18
-
13:52
-
13:28
-
13:16
-
12:48
-
12:26
-
11:58
-
11:34
-
11:12
-
11:00
-
10:38
-
10:14
-
09:56
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:10
-
09:02