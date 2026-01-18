Скидки
Хоккей

Александр Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой в поддержку ЛГБТ* в НХЛ

Александр Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой в поддержку ЛГБТ* в НХЛ
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался участвовать в акции клуба в поддержку ЛГБТ* перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Грир (Беннетт, Экблад) – 13:23     1:1 Чикран (Протас, Карлсон) – 22:04     2:1 Чикран (Карлсон, Дауд) – 30:04     2:2 Беннетт (Вераге, Миккола) – 31:40     2:3 Балинскис (Лунделль, Райнхарт) – 35:16 (pp)     2:4 Лунделль (Райнхарт) – 58:40     2:5 Вераге (Беннетт, Грир) – 59:26    

В рамках акции игроки «Вашингтона» обмотали крюки клюшек лентой радужных цветов. Овечкин вышел на лёд с клюшкой, обмотанной обычной лентой.

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету россиянина 917 голов. В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

* движение признано в РФ экстремистским и запрещено.

