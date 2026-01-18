«Наша православная вера не одобряет». Васильев — об отказе Овечкина от радужной ленты

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев похвалил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не стал использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем НХЛ с «Флоридой» (2:5). Россиянин вышел на лёд со стандартной обмоткой белого цвета.

«Саша – молодец, он показал пример того, как надо вести себя в НХЛ. Потому что некоторые молодые российские хоккеисты, которые пока ещё не очень уверенно чувствуют себя в НХЛ и не хотели бы, чтобы к ним были какие-то претензии, не знают, как себя вести в подобных ситуациях.

А Саша показал пример того, как надо себя вести. Как и раньше, Иван Проворов своим поступком подчеркнул, что наша православная вера не одобряет и не позволяет ничего подобного. Овечкин показал достойный пример: мол, вы у себя на Западе можете делать всё, что угодно, а у нас в России это не приветствуется и запрещено законом. Саша просто молодец», – цитируют Васильева «РИА Новости».