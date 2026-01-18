Скидки
«Сан-Хосе» выставил защитника Ника Ледди на драфт отказов

«Сан-Хосе Шаркс» выставил защитника Ника Ледди на драфт отказов, сообщает пресс-служба клуба. Этот сезон для игрока обороны станет последним по текущему четырёхлетнему контракту с кэпхитом в $ 4 млн.

34-летний Ледди в текущем сезоне провёл за «Сан-Хосе» 19 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами с показателем полезности «-9». Всего в Национальной хоккейной лиге на счету игрока обороны 1061 матч в регулярном чемпионате и 420 набранных очков — 75 голов и 345 результативных передач. В плей-офф Ледди провёл 137 матчей и набрал 39 (8+31) очков.

Ледди за карьеру в НХЛ выступал за «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Детройт», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго».

