Ерёменко — об успешной игре «Северстали»: Разин заложил фундамент этой команды

Бывший вратарь клубов КХЛ и сборной России Александр Ерёменко высказался о причинах успешной игры «Северстали» в текущем чемпионате КХЛ. Команда под руководством Андрея Козырева на данный момент занимает первое место в таблице Западной конференции.

«Причина успехов «Северстали» – качественные тренерские штабы. Сначала Разин заложил фундамент этой команды. Затем другие специалисты только развивали его идеи. Результаты клуба улучшаются из года в год. Он движется в правильном направлении. Но неизвестно, как молодые хоккеисты «Северстали» проявят себя в плей-офф. Первое место регулярки не даст команде преимущества», – цитирует Ерёменко Metaratings.

На данный момент «Северсталь» возглавляет турнирную таблицу Запада с 63 очками после 47 встреч.