«Он повзрослел». Бриндамор оценил хет-трик Андрея Свечникова в матче с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о хет-трике российского нападающего Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

«Свечников понимает, что дело не только в голах и создании атаки. В игре есть и другие важные элементы, и он постоянно работает над тем, чтобы лучше чувствовать момент и ситуацию на льду. Думаю, в этом плане он повзрослел. А его талант ни для кого не секрет», – цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Свечников забросил две шайбы с интервалом в 57 секунд — во второй раз в текущем сезоне он отличился дважды менее чем за минуту (0:54 — 14 ноября 2025 года). Это первый подобный случай в истории «Каролины».