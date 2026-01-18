Скидки
«Он повзрослел». Бриндамор оценил хет-трик Андрея Свечникова в матче с «Нью-Джерси»

«Он повзрослел». Бриндамор оценил хет-трик Андрея Свечникова в матче с «Нью-Джерси»
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о хет-трике российского нападающего Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо) – 33:12     0:2 Свечников (Ахо, Уокер) – 34:09     1:2 Майер (Гласс, Хэмилтон) – 44:27 (pp)     1:3 Блейк (Элерс, Миллер) – 48:33     1:4 Свечников (Ахо, Джарвис) – 55:52    

«Свечников понимает, что дело не только в голах и создании атаки. В игре есть и другие важные элементы, и он постоянно работает над тем, чтобы лучше чувствовать момент и ситуацию на льду. Думаю, в этом плане он повзрослел. А его талант ни для кого не секрет», – цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Свечников забросил две шайбы с интервалом в 57 секунд — во второй раз в текущем сезоне он отличился дважды менее чем за минуту (0:54 — 14 ноября 2025 года). Это первый подобный случай в истории «Каролины».

