«Он повзрослел». Бриндамор оценил хет-трик Андрея Свечникова в матче с «Нью-Джерси»
Поделиться
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о хет-трике российского нападающего Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо) – 33:12 0:2 Свечников (Ахо, Уокер) – 34:09 1:2 Майер (Гласс, Хэмилтон) – 44:27 (pp) 1:3 Блейк (Элерс, Миллер) – 48:33 1:4 Свечников (Ахо, Джарвис) – 55:52
«Свечников понимает, что дело не только в голах и создании атаки. В игре есть и другие важные элементы, и он постоянно работает над тем, чтобы лучше чувствовать момент и ситуацию на льду. Думаю, в этом плане он повзрослел. А его талант ни для кого не секрет», – цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.
Свечников забросил две шайбы с интервалом в 57 секунд — во второй раз в текущем сезоне он отличился дважды менее чем за минуту (0:54 — 14 ноября 2025 года). Это первый подобный случай в истории «Каролины».
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:15
-
22:55
-
22:30
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:02
-
20:50
-
20:35
-
20:20
-
19:50
-
19:10
-
18:42
-
18:25
-
18:05
-
17:40
-
17:00
-
16:28
-
16:28
-
15:54
-
15:32
-
15:10
-
14:46
-
14:18
-
13:52
-
13:28
-
13:16
-
12:48
-
12:26
-
11:58