Сафронов — об Овечкине в «Динамо»: завершить карьеру в родном клубе — очень красивый жест

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов верит, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершит карьеру, вернувшись в московское «Динамо». Действующее соглашение форварда с «Кэпиталз» рассчитано до конца июня 2026 года.

«Разговоры о возвращении Овечкина в КХЛ похожи на правду. Если бы он сыграл за «Динамо», это было бы классно! Завершить карьеру в своём родном клубе – очень красивый жест», – цитирует Сафронова Vprognoze.ru.

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету россиянина 917 голов. В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.